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Киммих открыл счет в матче «Боруссия» Д — «Бавария»

20:17
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Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих открыл счет в матче 28-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии».

Киммих забил гол на 43-й минуте встречи, отправив мяч парашютом за спину вратарю хозяев Романа Бюрки. Для немецкого полузащитника это третий гол в бундеслиге.

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Боруссия Д — Бавария

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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