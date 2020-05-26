Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих открыл счет в матче 28-го тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии».

Киммих забил гол на 43-й минуте встречи, отправив мяч парашютом за спину вратарю хозяев Романа Бюрки. Для немецкого полузащитника это третий гол в бундеслиге.

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