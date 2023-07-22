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Защитник «Баварии» Ким Мин Джэ — о службе в Корее: «Мы стреляли из пистолетов и много маршировали»

Виталий Косик
Корреспондент
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Новичок «Баварии» Ким Мин Джэ рассказал о своей службе в корейской армии этим летом.

«Здесь, в Южной Корее, военная служба является обязательной. Страна не может существовать без армии, ее нужно защищать — так нас воспитывали. В ходе базовой подготовки я занимался многими вещами, не имеющими никакого отношения к футболу. Мы стреляли из пистолетов, много маршировали — 30 километров с рюкзаками по 25 килограммов и так далее. Потом я заставил себя похудеть на четыре килограмма», — приводит слова Кима TZ.

В прошедшем сезоне Ким Мин Джэ провел 45 матчей во всех турнирах, отметившись 2 голами и 2 результативными передачами.

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