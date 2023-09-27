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Сегодня, 16:00

Кейн: «Мюллер был невероятным бомбардиром и человеком»

Алина Савинова
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Нападающий «Баварии» Харри Кейн рассказал о том, что изучал видео с моментами голов чемпиона мира и Европы Герда Мюллера на YouTube.

«Честно говоря, самое сильное давление я оказываю сам на себя. Я хочу чего-то добиться. Я хотел узнать, каким Мюллер был и как играл. Он был невероятным бомбардиром и, судя по тому, что я слышал, прежде всего, невероятным человеком. Для меня пойти по его стопам — это нечто особенное», — приводит пресс-служба клуба слова Кейна.

Мюллер выступал за «Баварию» с 1964 по 1979 год. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба и занимает 8-е место в списке лучших бомбардиров в истории футбола.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 100 миллионов евро. 30-летний футболист провел 5 матчей в бундеслиге, в которых отметился 7 голами и 3 результативными передачами.

Источник: https://fcbayern.com/en/news/2023/09/harry-kane-duke-of-success
Гарри Кейн
Футбол
ФК Бавария
Герд Мюллер
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Бавария 5 4 1 0 18-4 13
2
 Байер 5 4 1 0 17-6 13
3
 Штутгарт 5 4 0 1 17-7 12
4
 РБ Лейпциг 5 4 0 1 14-4 12
5
 Хоффенхайм 5 4 0 1 12-6 12
6
 Боруссия Д 5 3 2 0 9-5 11
7
 Вольфсбург 5 3 0 2 7-6 9
8
 Айнтрахт Ф 5 1 4 0 4-3 7
9
 Фрайбург 5 2 1 2 5-10 7
10
 Унион Б 5 2 0 3 9-9 6
11
 Вердер 5 2 0 3 8-10 6
12
 Аугсбург 5 1 2 2 9-13 5
13
 Хайденхайм 5 1 1 3 9-13 4
14
 Бохум 5 0 3 2 4-16 3
15
 Боруссия М 5 0 2 3 8-13 2
16
 Кельн 5 0 1 4 4-9 1
17
 Дармштадт 5 0 1 4 6-16 1
18
 Майнц 5 0 1 4 4-14 1
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29.09 21:30
Хоффенхайм – Боруссия Д
 - : -
30.09 16:30
Бохум – Боруссия М
 - : -
30.09 16:30
Кельн – Штутгарт
 - : -
30.09 16:30
Хайденхайм – Унион Б
 - : -
30.09 16:30
Майнц – Байер
 - : -
30.09 16:30
Вольфсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
30.09 19:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
1.10 16:30
Дармштадт – Вердер
 - : -
1.10 18:30
Фрайбург – Аугсбург
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Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 10
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 7
Виктор Бонифасе

Виктор Бонифасе

Байер

 6
П
Хави Симонс

Хави Симонс

РБ Лейпциг

 4
Ян-Никлас Бесте

Ян-Никлас Бесте

Хайденхайм

 3
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 3
И К Ж
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 3 1 1
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 4 1 1
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 3 1 0
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