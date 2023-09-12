Кейн рассказал о причинах перехода в «Баварию»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн рассказал, почему перешел в мюнхенский клуб. Он отметил, что трофеи не единственная причина.

«Мне нужно было играть на самом высоком уровне, если хотел становиться лучше. Если хочу быть в окружении лучших нападающих и лучших игроков мира — мне нужно играть в Лиге чемпионов и сражаться за титулы», — цитирует Кейна The Guardian.

Кейн перешел в «Баварию» из «Тоттенхэма» в летнее трансферное окно за более чем 100 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2027 года. В этом сезоне он провел 3 матча в бундеслиге, забив 3 гола и сделав 1 ассист.