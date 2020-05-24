«Кельн» спасся от поражения в чумовой концовке матча с «Фортуной»

«Кельн» и «Фортуна» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Германии — 2:2. Команда из Дюссельдорфа вела 2:0, но «Кельн» отыграл два мяча за последнюю пятиминутку.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

27-й тур

«Кельн» — «Фортуна» — 2:2 (0:1)

Голы: Кенан Караман, 41 (0:1). Томми, 61 (0:2). Модест, 88 (1:2). Кордоба, 90+1 (2:2).

Нереализованный пенальти: Ут, 58 (вратарь)

«Кельн»: Хорн, Хектор, Якобс (Мере, 60), Эхизибуэ (Дрекслер, 60), Борнау, Каттербах (Модест, 60), Лайстнер (Теродде, 90), Кайнц (Реджбецай, 79), Скири, Ут, Кордоба.

«Фортуна»: Кастенмайер, Йергенсен, Циммерманн, Гиссельманн, Хоффманн, Боджек (Соботтка, 73), Моралес, Штегер, Томми (Адамс Нуху, 80), Кенан Караман (Хеннингс, 73), Скрцибски (Циммер, 62).

Предупреждение: Соботтка, 90+4.

Судья: Кортус.

24 мая. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

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