«Кельн» разгромил «Шальке»
«Кельн» в матче 24-го тура чемпионата Германии разгромил «Шальке» со счетом 3:0.
«Кельн» занимает 10-е место в таблице. «Шальке» — шестой.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
24-й тур
«Кельн» — «Шальке» — 3:0 (2:0)
Голы: Борнау, 9 (1:0). Кордоба, 39 (2:0). Нюбель, 75 — в свои ворота (3:0).
«Кельн»: Хорн, Шмиц, Хектор, Якобс (Дрекслер, 76), Эхизибуэ, Борнау, Лайстнер, Кайнц (Тильманн, 85), Скири, Реджбецай, Кордоба (Модест, 78).
«Шальке»: Нюбель, Очипка, Настасич, Кенни, Озан Кабак (Тодибо, 29), Грегорич (Бургшталлер, 59), Шепф, Раман, Харит, Маккенни, Бужеллаб (Кутуджу, 74).
Предупреждения: Кордоба, 38. Шепф, 66. Бургшталлер, 80.
Судья: Грефе (Германия).
29 февраля. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/