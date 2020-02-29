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«Кельн» разгромил «Шальке»

22:30
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«Кельн» в матче 24-го тура чемпионата Германии разгромил «Шальке» со счетом 3:0.

«Кельн» занимает 10-е место в таблице. «Шальке» — шестой.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

24-й тур

«Кельн» — «Шальке» — 3:0 (2:0)

Голы: Борнау, 9 (1:0). Кордоба, 39 (2:0). Нюбель, 75 — в свои ворота (3:0).

«Кельн»: Хорн, Шмиц, Хектор, Якобс (Дрекслер, 76), Эхизибуэ, Борнау, Лайстнер, Кайнц (Тильманн, 85), Скири, Реджбецай, Кордоба (Модест, 78).

«Шальке»: Нюбель, Очипка, Настасич, Кенни, Озан Кабак (Тодибо, 29), Грегорич (Бургшталлер, 59), Шепф, Раман, Харит, Маккенни, Бужеллаб (Кутуджу, 74).

Предупреждения: Кордоба, 38. Шепф, 66. Бургшталлер, 80.

Судья: Грефе (Германия).

29 февраля. Кельн. Стадион «Рейн Энерги».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2019-2020/

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