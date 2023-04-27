«Кельн» объявил об уходе голкипера Хорна, который провел в клубе больше 20 лет

Голкипер «Кельна» Тимо Хорн покинет команду в конце сезона, сообщает официальный сайт клуба.

«Каждый может представить, что мне тяжело. Я был фанатом «Кельна» с тех пор, как начал играть в футбол. Я дебютировал в этой команде и всегда занимал место в воротах. Все изменилось после моей травмы в прошлом сезоне. Конкуренция — это часть футбола, роль второго номера была для меня новой — тем не менее, я всегда выкладывался, принимал ситуацию. Но я стремлюсь к тому, чтобы играть каждую неделю, поэтому летом я решил найти новый вызов», — цитирует Хорна официальный сайт клуба.

29-летний голкипер является воспитанником академии «Кельна», в которую он попал в 2002 году. Он провел за команду 329 матчей, пропустил 449 мячей и 91 раз отстоял на ноль. В текущем сезоне Хорн не сыграл ни одной игры в бундеслиге.