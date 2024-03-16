«Лейпциг» на выезде разгромил «Кельн»
«Кельн» проиграл «Лейпцигу» в матче 26-го тура чемпионата Германии — 5:1. Встреча прошла на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне.
На 15-й минуте полузащитник гостей Хави Симонс открыл счет. Почти сразу хозяева отыгрались благодаря голу амрянского форварда Саркиса Адамяна. На перерыв команды ушли при равном счете.
Во второй половине забивал только «Лейпциг» — Лои Опенда оформил дубль, а также по мячу забили Амаду Хайдара и Юссуф Поульсен.
«Лейпциг» набрал 49 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Кельн» идет на 16-й строчке — 18 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|26
|22
|4
|0
|66-18
|70
|
2
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|78-31
|60
|
3
|Штутгарт
|26
|18
|2
|6
|60-31
|56
|
4
|Боруссия Д
|26
|14
|8
|4
|53-32
|50
|
5
|РБ Лейпциг
|26
|15
|4
|7
|60-32
|49
|
6
|Айнтрахт Ф
|26
|10
|10
|6
|42-35
|40
|
7
|Аугсбург
|26
|9
|8
|9
|43-42
|35
|
8
|Хоффенхайм
|26
|9
|6
|11
|44-50
|33
|
9
|Фрайбург
|26
|9
|6
|11
|36-48
|33
|
10
|Вердер
|26
|8
|6
|12
|35-41
|30
|
11
|Хайденхайм
|26
|7
|8
|11
|35-44
|29
|
12
|Боруссия М
|26
|6
|10
|10
|46-50
|28
|
13
|Унион Б
|26
|8
|4
|14
|25-42
|28
|
14
|Вольфсбург
|26
|6
|7
|13
|31-44
|25
|
15
|Бохум
|26
|5
|10
|11
|30-54
|25
|
16
|Майнц
|26
|3
|10
|13
|22-46
|19
|
17
|Кельн
|26
|3
|9
|14
|20-47
|18
|
18
|Дармштадт
|26
|2
|7
|17
|26-65
|13
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.03
|17:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
|30.03
|17:30
|
Байер – Хоффенхайм
|- : -
|30.03
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Унион Б
|- : -
|30.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Майнц
|- : -
|30.03
|17:30
|
Вердер – Вольфсбург
|- : -
|30.03
|20:30
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|31.03
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|- : -
|31.03
|18:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|31.03
|20:30
|
Бохум – Дармштадт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|31
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|22
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|11
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|22
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|19
|1
|0
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