«Лейпциг» на выезде разгромил «Кельн»

«Кельн» проиграл «Лейпцигу» в матче 26-го тура чемпионата Германии — 5:1. Встреча прошла на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне.

На 15-й минуте полузащитник гостей Хави Симонс открыл счет. Почти сразу хозяева отыгрались благодаря голу амрянского форварда Саркиса Адамяна. На перерыв команды ушли при равном счете.

Во второй половине забивал только «Лейпциг» — Лои Опенда оформил дубль, а также по мячу забили Амаду Хайдара и Юссуф Поульсен.

«Лейпциг» набрал 49 очков и поднялся на 4-е место в турнирной таблице. «Кельн» идет на 16-й строчке — 18 очков.