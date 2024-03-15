Мать экс-игрока сборной Германии Боатенга обвинила футболиста в жестоком обращении с женщинами

Мартина Боатенг, мать бывшего защитника «Баварии» и сборной Германии Джерома Боатенга обвинила сына в жестоком обращении с женщинами.

В 2021 году Мартина отправила письмо адвокату футболиста, который защищал его по делу о домашнем насилии. 15 марта часть письма опубликовал немецкий журнал Spiegel.

«В течение многих лет мой сын жестоко обращается с женщинами, как в психологическом, так и в физическом отношении. Теперь Касия Ленхардт покончила с собой, а он все еще не хочет нести ответственность за последствия своего поведения», — заявила Мартина Боатенг.

В 2021 году бывшая девушка футболиста Касия Ленхардт покончила с собой. Футболиста обвиняли в доведении до самоубийства. Позже футболист был обвинен в домашнем насилии против другой бывшей девушки Шерин Зенлер, которая родила ему двух дочерей.

С февраля этого года 35-летний защитник выступает за «Салернитану». Ранее он играл за «Лион», «Баварию», «Манчестер Сити», «Гамбург» и «Герту». На его счету также 76 матчей за сборную Германии.