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16 марта, 19:29

Гол Кейна и дубль Мусиалы принесли «Баварии» крупную победу над «Дармштадтом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Харри Кейн.
Фото Reuters

«Бавария» в гостях обыграла «Дармштадт» в матче 26-го тура немецкой бундеслиги — 5:2.

Дубль за мюнхенцев оформил Джамал Мусиала. Полузащитник забил на 36-й и 64-й минутах. Еще по голу на счету Харри Кейна (45+1-я минута), Сержа Гнабри (74-я) и Матиса Теля (90+3-я).

За хозяев отличились Тим Скарке (28-я) и Оскар Вильхельмссон (90+5-я).

«Бавария» (60 очков) продолжает занимать второе место в бундеслиге. Команда Томаса Тухеля отстает от «Байера» на 7 очков, но у леверкузенцев есть одна игра в запасе.

«Дармштадт» (13) замыкает турнирную таблицу.

В параллельных матчах гладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Хайденхаймом» (1:1), «Майнц» дома обыграл «Бохум» (2:0), «Вольфсбург» в меньшинстве уступил «Аугсбургу» (1:3), а «Унион» победил «Вердер» (2:1).

Германия. Бундеслига 1. 26-й тур
16 мар, 17:30. Merck-Stadion am Bollenfalltor (Дармштадт)
Дармштадт
2:5
Бавария
Германия. Бундеслига 1. 26-й тур
16 мар, 17:30. Voith-Arena (Хайденхайм)
Хайденхайм
1:1
Боруссия М
Германия. Бундеслига 1. 26-й тур
16 мар, 17:30. Mewa Arena (Майнц)
Майнц
2:0
Бохум
Германия. Бундеслига 1. 26-й тур
16 мар, 17:30. Volkswagen Arena (Вольфсбург)
Вольфсбург
1:3
Аугсбург
Германия. Бундеслига 1. 26-й тур
16 мар, 17:30. Stadion An der Alten Forsterei (Берлин)
Унион Б
2:1
Вердер

Источник: Таблица бундеслиги
Футбол
ФК Аугсбург
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
ФК Бохум
ФК Вердер
ФК Вольфсбург
ФК Дармштадт
ФК Майнц
ФК Унион Берлин
6
3
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«Лейпциг» на выезде разгромил «Кельн»

Кейн побил рекорд чемпионата Германии по голам в дебютном сезоне
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 26 22 4 0 66-18 70
2
 Бавария 26 19 3 4 78-31 60
3
 Штутгарт 26 18 2 6 60-31 56
4
 Боруссия Д 26 14 8 4 53-32 50
5
 РБ Лейпциг 26 15 4 7 60-32 49
6
 Айнтрахт Ф 26 10 10 6 42-35 40
7
 Аугсбург 26 9 8 9 43-42 35
8
 Хоффенхайм 26 9 6 11 44-50 33
9
 Фрайбург 26 9 6 11 36-48 33
10
 Вердер 26 8 6 12 35-41 30
11
 Хайденхайм 26 7 8 11 35-44 29
12
 Боруссия М 26 6 10 10 46-50 28
13
 Унион Б 26 8 4 14 25-42 28
14
 Вольфсбург 26 6 7 13 31-44 25
15
 Бохум 26 5 10 11 30-54 25
16
 Майнц 26 3 10 13 22-46 19
17
 Кельн 26 3 9 14 20-47 18
18
 Дармштадт 26 2 7 17 26-65 13
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34 тур
30.03 17:30
Боруссия М – Фрайбург
 - : -
30.03 17:30
Байер – Хоффенхайм
 - : -
30.03 17:30
Айнтрахт Ф – Унион Б
 - : -
30.03 17:30
РБ Лейпциг – Майнц
 - : -
30.03 17:30
Вердер – Вольфсбург
 - : -
30.03 20:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
31.03 16:30
Аугсбург – Кельн
 - : -
31.03 18:30
Штутгарт – Хайденхайм
 - : -
31.03 20:30
Бохум – Дармштадт
 - : -
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 31
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 22
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 11
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 10
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 19 1 0
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