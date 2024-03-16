Гол Кейна и дубль Мусиалы принесли «Баварии» крупную победу над «Дармштадтом»

«Бавария» в гостях обыграла «Дармштадт» в матче 26-го тура немецкой бундеслиги — 5:2.

Дубль за мюнхенцев оформил Джамал Мусиала. Полузащитник забил на 36-й и 64-й минутах. Еще по голу на счету Харри Кейна (45+1-я минута), Сержа Гнабри (74-я) и Матиса Теля (90+3-я).

За хозяев отличились Тим Скарке (28-я) и Оскар Вильхельмссон (90+5-я).

«Бавария» (60 очков) продолжает занимать второе место в бундеслиге. Команда Томаса Тухеля отстает от «Байера» на 7 очков, но у леверкузенцев есть одна игра в запасе.

«Дармштадт» (13) замыкает турнирную таблицу.

В параллельных матчах гладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Хайденхаймом» (1:1), «Майнц» дома обыграл «Бохум» (2:0), «Вольфсбург» в меньшинстве уступил «Аугсбургу» (1:3), а «Унион» победил «Вердер» (2:1).