Председатель совета директоров "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал тот факт, что полузащитники Франк Рибери и Арьен Роббен покинут "Баварию" по окончании сезона. Голландец объявил об уходе в декабре, француз – в минувшее воскресенье.

– Франк и Арьен – выдающиеся футболисты, – приводит пресс-служба клуба слова Румменигге. – "Бавария" благодарна обоим за многое и организует великолепные и эмоциональные проводы. Они были важной частью самого успешного десятилетия в истории "Баварии".

36-летний Рибери выступает за "Баварию" с 2007 года. В составе мюнхенцев француз стал восьмикратным чемпионом Германии, пятикратным обладателем кубка страны, а также победителем Лиги чемпионов.

35-летний Роббен перешел в "Баварию" в 2009 году и выиграл с ней 7 чемпионатов, 4 Кубка и 5 Суперкубков Германии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Все о чемпионате Германии – здесь