Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» никогда не покупала игроков, чтобы ослаблять конкурентов»

Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал трансфер Танги Куасси. Ранее он выступал в «ПСЖ».

— Очень интересный игрок, который получил несколько выгодных предложений, особенно от «Лейпцига», — цитирует Румменигге France Football. — Насколько нам известно, он не собирался продлевать контракт с «ПСЖ». Если такой талант хочет сменить клуб, есть смысл, чтобы «Бавария» об этом подумала.

«Бавария» никогда не покупала игроков, чтобы ослаблять конкурентов. Наши отношения с «ПСЖ» очень хорошие. Я очень ценю их президента.