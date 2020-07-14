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Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» никогда не покупала игроков, чтобы ослаблять конкурентов»

18:14
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Председатель совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал трансфер Танги Куасси. Ранее он выступал в «ПСЖ».

— Очень интересный игрок, который получил несколько выгодных предложений, особенно от «Лейпцига», — цитирует Румменигге France Football. — Насколько нам известно, он не собирался продлевать контракт с «ПСЖ». Если такой талант хочет сменить клуб, есть смысл, чтобы «Бавария» об этом подумала.

«Бавария» никогда не покупала игроков, чтобы ослаблять конкурентов. Наши отношения с «ПСЖ» очень хорошие. Я очень ценю их президента.

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