Карл-Хайнц Румменигге: «Бавария» хочет сохранить Алабу после 2021 года"

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал о будущем защитника команды Давида Алабы.

— Некоторые вещи были сказаны, но я не поклонник обсуждать контрактные вопросы на публике, — сказал в эфире Sky Sports Румменигге. — Мы хотим сохранить Давида и после 2021 года, когда истечет срок действия его нынешнего соглашения. Алаба в «Баварии» уже 12 лет, здесь он вырос в невероятного футболиста. Надеюсь, мы сможем найти решение, которое устроит всех.

В прошедшем сезоне Алаба провел 42 матча за «Баварию» и забил два мяча при двух голевых передачах. Вместе с командой он выиграл чемпионат и Кубок Германии, а также Лигу чемпионов. Его контракт с клубом истекает летом 2021 года.