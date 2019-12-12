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Источник: Холанн вместе с Райолой прибыл в Дортмунд

13:50
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Нападающий «Зальцбурга» Эрлинг Холанн прилетел в Дортмунд для переговоров с «Боруссией», сообщает Ruhr Nachrichten.

По данным источника, 19-летний норвежец вместе с агентом Мино Райолой проведут переговоры с немецким клубом.

Ранее сообщалось об интересе к Холанну со стороны «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед».

Форвард провел 14 матчей в чемпионате Австрии, в которых забил 16 голов и сделал 4 результативных паса. В шести встречах Лиги чемпионов Холлан забил 8 голов, не отличившись лишь в одном матче.

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