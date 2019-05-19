Хюттер поздравил "Баварию" с чемпионством

Главный тренер "Айнтрахта" Ади Хюттер - о матче с "Баварией" (1:5) в 34-м туре чемпионата Германии. "Бавария" завоевала чемпионский титул.

- Мои поздравления "Баварии". Они были на несколько классов лучше нас и победили совершенно заслуженно. Моя команда выжата как лимон. Никто не верил, что у нас сложится такой сезон. Мы на седьмом месте, дошли до полуфинала Лиги Европы, пережили классные вечера, - цитирует специалиста официальный сайт "Баварии". - В рамках группового этапа мы установили рекорд. Многие игроки добились хорошего прогресса. Исходя из всего этог,о мы можем подвести положительные итоги сезона. Я очень горжусь этими итогами.

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