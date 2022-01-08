Тренер «Боруссии» М: «Бавария» могла сравнять счет, но мы играли хорошо»
Главный тренер менхенгладбахской «Боруссии» Адольф Хюттер подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Германии против «Баварии» (2:1).
«Огромный комплимент команде за то, что она отыгралась и одержала победу в Мюнхене. Когда интенсивность высока, у вас есть хорошие шансы на победу, и это именно то, что мы показали. Конечно, «Бавария» могла сравнять счет, но мы играли хорошо. Ребята реализовали то, что мы учили», — приводит слова Хюттера официальный сайт клуба.
«Бавария» с 43 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Боруссия» с 22 очками — на 12-й строчке.
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