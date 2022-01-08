«Удача была не на нашей стороне». Мюллер — о поражении от менхенгладбахской «Боруссии»
Форвард «Баварии» Томас Мюллер подвел итоги матча 18-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской «Боруссии» (1:2).
«В целом удача сегодня была не на нашей стороне. Первый тайм был немного странным. Я думаю, что мы полностью контролировали игру в течение 25 минут. Они сравняли счет из ниоткуда, а ближе к концу мы слишком часто отдавали мяч. Мы были слишком пассивны в обороне. Несмотря на потерю мяча, мы создали много моментов и трижды попали в каркас ворот», — приводит слова Мюллера официальный сайт клуба.
«Бавария» с 43 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Боруссия» с 22 очками — на 12-й строчке.
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