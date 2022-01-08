Гнабри оценил игру «Баварии» в матче с менхенгладбахской «Боруссией»
Нападающий «Баварии» Серж Гнабри высказался о поражении команды в матче с менхенгладбахской «Боруссией» (1:2) в 18-м туре бундеслиги.
«Мы заслужили очко. Ответный гол пришел из ниоткуда, это нас сбило с толку. Во втором тайме мы продолжали оказывать давление, но, к сожалению, не смогли забить еще один гол», — сказал Гнабри после матча.
«Бавария» продолжает лидировать в бундеслиге, набрав 43 очка. «Боруссия» с 22 очками на 11-м месте.
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