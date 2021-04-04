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Хюнтелар стал самым возрастным футболистом, забивавшим за «Шальке»

10:31
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Нападающий «Шальке» Клас-Ян Хюнтелар стал самым возрастным автором гола в истории клуба из Гельзенкирхена.

Голландец забил в ворота «Байера» в матче 27-го тура чемпионата Германии в возрасте 37 лет и 234 дней. Ранее рекорд принадлежал вратарю «Шальке» Оливеру Реку, который забил в ворота «Санкт-Паули» в феврале 2002 года в возрасте 36 лет и 347 дней.

Хюнтелар перешел в «Шальке» в январе 2021 года. На его счету 1 гол в 3 матчах за команду в сезоне-2020/21.

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