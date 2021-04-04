Хюнтелар стал самым возрастным футболистом, забивавшим за «Шальке»
Нападающий «Шальке» Клас-Ян Хюнтелар стал самым возрастным автором гола в истории клуба из Гельзенкирхена.
Голландец забил в ворота «Байера» в матче 27-го тура чемпионата Германии в возрасте 37 лет и 234 дней. Ранее рекорд принадлежал вратарю «Шальке» Оливеру Реку, который забил в ворота «Санкт-Паули» в феврале 2002 года в возрасте 36 лет и 347 дней.
37/234 — Klaas-Jan Huntelaar has become the oldest goal scorer for @s04_en in the #Bundesliga — at the age of 37 years and 234 days, surpassing goalkeeper Oliver Reck. Veteran. #B04S04 pic.twitter.com/VPJZdprNYR— OptaFranz (@OptaFranz) April 3, 2021
Хюнтелар перешел в «Шальке» в январе 2021 года. На его счету 1 гол в 3 матчах за команду в сезоне-2020/21.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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