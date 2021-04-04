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«Штутгарт» победил «Вердер»

18:29
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«Штутгарт» в матче 27-го тура чемпионата Германии победил «Вердер» со счетом 1:0. Гол в свои ворота забил Людвиг Аугустинссон.

Чемпионат Германии

Бундеслига 1

27-й тур

«Штутгарт» — «Вердер» — 1:0 (0:0)

Гол: Аугустинссон, 81 — в свои ворота.

«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Соса, Мавропанос, Кастро (Каразор, 86), Эндо, Ферстер (Дидави, 78), Кулибали (Штенцель, 89), Климовиц (Чурлинов, 78), Калайджич.

«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Гросс (Динкчи, 84), Гебре Селассие, Аугустинссон, Фридль, Эггештайн, Мевальд (Эррас, 88), Шмид (Осако, 73), Фюллкруг (Зельке, 74), Рашица.

Предупреждения: Мевальд, 12. Ферстер, 16. Эггештайн, 51.

Судья: Цвайер (Германия).

4 апреля. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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