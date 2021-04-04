«Штутгарт» победил «Вердер»
«Штутгарт» в матче 27-го тура чемпионата Германии победил «Вердер» со счетом 1:0. Гол в свои ворота забил Людвиг Аугустинссон.
Чемпионат Германии
Бундеслига 1
27-й тур
«Штутгарт» — «Вердер» — 1:0 (0:0)
Гол: Аугустинссон, 81 — в свои ворота.
«Штутгарт»: Кобель, Кемпф, Антон, Соса, Мавропанос, Кастро (Каразор, 86), Эндо, Ферстер (Дидави, 78), Кулибали (Штенцель, 89), Климовиц (Чурлинов, 78), Калайджич.
«Вердер»: Павленка, Емер Топрак, Гросс (Динкчи, 84), Гебре Селассие, Аугустинссон, Фридль, Эггештайн, Мевальд (Эррас, 88), Шмид (Осако, 73), Фюллкруг (Зельке, 74), Рашица.
Предупреждения: Мевальд, 12. Ферстер, 16. Эггештайн, 51.
Судья: Цвайер (Германия).
4 апреля. Штутгарт. Стадион «Мерседес-Бенц Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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