«Хотели сегодня победить и сделали это». Флик остался доволен победой над «Боруссией»

Главный тренер «Баварии» Ханси Флик после победы над дортмундской «Боруссии» в матче 28-го тура чемпионата Германии отметил, что остался доволен игрой.

— Хотели сегодня победить и сделать большой шаг вперед, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — Мы это сделали. Я очень доволен игрой команды. Играли очень сосредоточенно, очень-очень решительно, были сконцентрированы и отчасти очень смелыми. Для меня важно, что мы располагаем высоким качеством как на тренировках, так и в игре.