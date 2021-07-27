Холанн прокомментировал слухи о своем трансфере из «Боруссии»

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн высказался о своем возможном трансфере в другой клуб.

Несколько месяцев в СМИ обсуждают вопрос возможного перехода 20-летнего норвежца в ряд европейских клубов.

В нападающем заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Челси».

«До вчерашнего говоря я целый месяц не говорил со своим агентом, так что насчет слухов вы мне сможете больше рассказать. Думаю, это всего лишь слухи. А 175 миллионов евро — это очень много денег за одного человека», — цитирует Холанна Sky Sports.