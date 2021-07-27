Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Германия

Холанн прокомментировал слухи о своем трансфере из «Боруссии»

16:06
Теги:

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн высказался о своем возможном трансфере в другой клуб.

Несколько месяцев в СМИ обсуждают вопрос возможного перехода 20-летнего норвежца в ряд европейских клубов.

В нападающем заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Челси».

«До вчерашнего говоря я целый месяц не говорил со своим агентом, так что насчет слухов вы мне сможете больше рассказать. Думаю, это всего лишь слухи. А 175 миллионов евро — это очень много денег за одного человека», — цитирует Холанна Sky Sports.

В сезоне-2020/21 Холанн провел 41 матч за «Боруссию», на его счету 41 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает 20-летнего норвежца в 130 миллионов евро. 13 июля сообщалось, что «Челси» готов потратить 170 миллионов евро на покупку форварда.

Дополнительная информация:

https://www.skysports.com/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Расписание соревнований по боксу на Олимпийских играх — 2020 в Токио
Российские гимнастки впервые выиграли командные соревнования на ОИ
Россиянка отсидела за убийство двух сожителей и зарезала третьего
Видео: мощный взрыв произошел на заводе Bayer в Германии
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд