Холанн прокомментировал слухи о своем трансфере из «Боруссии»
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн высказался о своем возможном трансфере в другой клуб.
Несколько месяцев в СМИ обсуждают вопрос возможного перехода 20-летнего норвежца в ряд европейских клубов.
В нападающем заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Челси».
«До вчерашнего говоря я целый месяц не говорил со своим агентом, так что насчет слухов вы мне сможете больше рассказать. Думаю, это всего лишь слухи. А 175 миллионов евро — это очень много денег за одного человека», — цитирует Холанна Sky Sports.
В сезоне-2020/21 Холанн провел 41 матч за «Боруссию», на его счету 41 гол и 12 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает 20-летнего норвежца в 130 миллионов евро. 13 июля сообщалось, что «Челси» готов потратить 170 миллионов евро на покупку форварда.
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