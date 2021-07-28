Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок
Tokyo 2020
Новости   //    Футбол   //    Германия

Президент «Баварии» назвал Левандовски лучшим нападающим в мире

18:11
Теги:

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о форварде Роберте Левандовски.

«Левандовски — лучший нападающий мира. Мы очень рады, что он играет в нашей команде. Левандовски был выдающимся игроком не только в прошлом сезоне, но и в предыдущие. Совсем недавно ФИФА назвала его лучшим игроком мира, он побил рекорд Герда Мюллера в Бундеслиге и был назван футболистом года в Европе. Вот почему он определенно входит в число фаворитов на «Золотой мяч», — цитирует Хайнера Spox.

5 июля Левандовски был признан болельщиками лучшим игроком команды в сезоне-2020/21.

В прошедшем сезоне 32-летний поляк провел 29 матчей в чемпионате Германии, забил 41 гол и отдал 7 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://www.spox.com/de/sport/fussball/bundesliga/fc-bayern/2107/Artikel/fcb-praesident-herbert-hainer-machtwort-im-fall-lewandowski-ftr.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Понял, что смыл свой шанс в унитаз». Никита Нагорный — о бронзе Токио-2020
«Это безобразие, ужас, произвол». Российскую дзюдоистку жестко засудили на Олимпиаде
Скандал на Олимпиаде! Иностранный журналист атаковал Медведева вопросом о «русских обманщиках»
«Все, я больше никому не нужна?» За феерией в плавании мимо всех прошла драма Юлии Ефимовой
Как часто можно есть рыбу?
vs
0
Офсайд