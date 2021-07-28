Президент «Баварии» назвал Левандовски лучшим нападающим в мире

Президент «Баварии» Герберт Хайнер высказался о форварде Роберте Левандовски.

«Левандовски — лучший нападающий мира. Мы очень рады, что он играет в нашей команде. Левандовски был выдающимся игроком не только в прошлом сезоне, но и в предыдущие. Совсем недавно ФИФА назвала его лучшим игроком мира, он побил рекорд Герда Мюллера в Бундеслиге и был назван футболистом года в Европе. Вот почему он определенно входит в число фаворитов на «Золотой мяч», — цитирует Хайнера Spox.

5 июля Левандовски был признан болельщиками лучшим игроком команды в сезоне-2020/21.

В прошедшем сезоне 32-летний поляк провел 29 матчей в чемпионате Германии, забил 41 гол и отдал 7 результативных передач.