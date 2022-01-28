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Сегодня, 11:09

Холанн назвал самого сложного соперника для дортмундской «Боруссии»

Холанн высказался о самом сложном сопернике дортмундской "Боруссии"
Виктория Кравченко

Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн назвал команду, которую считает самым сложным соперником для дортмундцев. Он также назвал защитника, против которого непросто играть.

«Вирджил ван Дейк, как я уже говорил. Он очень хорош, сильный, быстрый и высокий. Важнее всего то, как он распределяет время. Не уверен, что я выиграл у него хоть одно единоборство. Серхио Рамос очень умен и хорош. Так что один из них.

Я ни разу не выигрывал в матче с «Баварией», сложный соперник», — цитирует Холанна Sky Sports.

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

 
Эрлин Холанн
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 20 16 1 3 65-19 49
2
 Боруссия Д 20 14 1 5 52-31 43
3
 Байер 20 10 5 5 49-32 35
4
 РБ Лейпциг 20 9 4 7 38-23 31
5
 Фрайбург 20 9 6 5 33-23 33
6
 Хоффенхайм 20 9 4 7 41-32 31
7
 Майнц 20 8 3 9 28-23 27
8
 Унион Б 20 9 7 4 29-25 34
9
 Айнтрахт Ф 20 7 7 6 30-30 28
10
 Кельн 20 7 8 5 32-34 29
11
 Арминия 20 4 9 7 20-26 21
12
 Бохум 20 7 3 10 19-29 24
13
 Боруссия М 20 6 4 10 26-37 22
14
 Штутгарт 20 4 6 10 22-35 18
15
 Аугсбург 20 4 7 9 20-35 19
16
 Вольфсбург 20 6 3 11 17-32 21
17
 Герта 20 6 4 10 22-42 22
18
 Гр. Фюрт 20 2 4 14 17-52 10
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.02 22:30
Герта – Бохум
 - : -
5.02 17:30
Арминия – Боруссия М
 - : -
5.02 17:30
Аугсбург – Унион Б
 - : -
5.02 17:30
Кельн – Фрайбург
 - : -
5.02 17:30
Майнц – Хоффенхайм
 - : -
5.02 17:30
Штутгарт – Айнтрахт Ф
 - : -
5.02 20:30
Бавария – РБ Лейпциг
 - : -
6.02 17:30
Боруссия Д – Байер
 - : -
6.02 19:30
Вольфсбург – Гр. Фюрт
 - : -
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 23
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 18
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 17 1 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 16 1 4
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 16 1 3
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