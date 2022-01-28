Холанн назвал самого сложного соперника для дортмундской «Боруссии»

Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн назвал команду, которую считает самым сложным соперником для дортмундцев. Он также назвал защитника, против которого непросто играть.

«Вирджил ван Дейк, как я уже говорил. Он очень хорош, сильный, быстрый и высокий. Важнее всего то, как он распределяет время. Не уверен, что я выиграл у него хоть одно единоборство. Серхио Рамос очень умен и хорош. Так что один из них.

Я ни разу не выигрывал в матче с «Баварией», сложный соперник», — цитирует Холанна Sky Sports.