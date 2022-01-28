Холанн назвал самого сложного соперника для дортмундской «Боруссии»
Нападающий «Боруссии» Эрлин Холанн назвал команду, которую считает самым сложным соперником для дортмундцев. Он также назвал защитника, против которого непросто играть.
«Вирджил ван Дейк, как я уже говорил. Он очень хорош, сильный, быстрый и высокий. Важнее всего то, как он распределяет время. Не уверен, что я выиграл у него хоть одно единоборство. Серхио Рамос очень умен и хорош. Так что один из них.
Я ни разу не выигрывал в матче с «Баварией», сложный соперник», — цитирует Холанна Sky Sports.
В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|20
|16
|1
|3
|65-19
|49
|
2
|Боруссия Д
|20
|14
|1
|5
|52-31
|43
|
3
|Байер
|20
|10
|5
|5
|49-32
|35
|
4
|РБ Лейпциг
|20
|9
|4
|7
|38-23
|31
|
5
|Фрайбург
|20
|9
|6
|5
|33-23
|33
|
6
|Хоффенхайм
|20
|9
|4
|7
|41-32
|31
|
7
|Майнц
|20
|8
|3
|9
|28-23
|27
|
8
|Унион Б
|20
|9
|7
|4
|29-25
|34
|
9
|Айнтрахт Ф
|20
|7
|7
|6
|30-30
|28
|
10
|Кельн
|20
|7
|8
|5
|32-34
|29
|
11
|Арминия
|20
|4
|9
|7
|20-26
|21
|
12
|Бохум
|20
|7
|3
|10
|19-29
|24
|
13
|Боруссия М
|20
|6
|4
|10
|26-37
|22
|
14
|Штутгарт
|20
|4
|6
|10
|22-35
|18
|
15
|Аугсбург
|20
|4
|7
|9
|20-35
|19
|
16
|Вольфсбург
|20
|6
|3
|11
|17-32
|21
|
17
|Герта
|20
|6
|4
|10
|22-42
|22
|
18
|Гр. Фюрт
|20
|2
|4
|14
|17-52
|10
|4.02
|22:30
|
Герта – Бохум
|- : -
|5.02
|17:30
|
Арминия – Боруссия М
|- : -
|5.02
|17:30
|
Аугсбург – Унион Б
|- : -
|5.02
|17:30
|
Кельн – Фрайбург
|- : -
|5.02
|17:30
|
Майнц – Хоффенхайм
|- : -
|5.02
|17:30
|
Штутгарт – Айнтрахт Ф
|- : -
|5.02
|20:30
|
Бавария – РБ Лейпциг
|- : -
|6.02
|17:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|6.02
|19:30
|
Вольфсбург – Гр. Фюрт
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|23
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|17
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|16
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|16
|1
|3