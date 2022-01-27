Холанн: «Я очень люблю кебаб. А что касается любимого напитка, то это пина колада»

Эрлин Холанн рассказал о своих предпочтениях в еде и напитках

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн рассказал о своих предпочтениях в еде.

«Я очень люблю кебаб, — приводит слова Холанна Football Daily. — Правда, ем его пару раз в год, когда бываю в родном городе. Это моя любимая еда».

Также 21-летний норвежец рассказал о своих предпочтениях в напитках.

«А что касается любимого напитка, то это пина колада».

В нынешнем сезоне Холанн забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах за «Боруссию». Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.