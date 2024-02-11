«Хоффенхайм» ушел от поражения в матче «Кельном»

«Хоффенхайм» дома сыграл вничью с «Кельном» в матче 21-го тура бундеслиги — 1:1.

Счет на 79-й минуте игры открыл 19-летний защитник гостей Макс Финкгрефе. В добавленное время за хозяев гол забил форвард Андрей Крамарич.

«Хоффенхайм» набрал 27 очков и поднялся на 8-е место в чемпионате Германии. При этом команда не выигрывает в бундеслиге на протяжении семи матчей подряд, на счету сине-белых 3 поражения и 4 ничьих в последних играх. «Кельн» с 16 очками занимает 16-е место в турнирной таблице.