Хет-трик Санчо помог дортмундской «Боруссии» разгромить «Падерборн»

Дортмундская «Боруссия» в матче 29-го тура чемпионата Германии обыграла «Падерборн» со счетом 6:1.

Хет-трик на счету Джейдона Санчо, еще по голу забили Торган Азар, Ашраф Хакими и Марсель Шмельцер. Хозяева ответили голом Уве Хюнемайера.

После этого матча «Боруссия» с 60 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Баварии» на 7 очков. «Падерборн» с 19 очками остался на последнем 18-м месте.

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

29-й тур

«Падерборн» — «Боруссия Д» — 1:6 (0:0)

Голы: Азар, 54 (0:1). Санчо, 57 (0:2). Хюнемайер, 72 — с пенальти (1:2). Санчо, 74 (1:3). Хакими, 85 (1:4). Шмельцер, 89 (1:5). Санчо, 90+1 (1:6).

«Падерборн»: Цингерле, Хюнемайер, Штродик, Хольтманн (Прегер, 74), Дрэгер, Коллинз, Шонлау, Антви-Аджей (Сабири, 83), Василиадис (Ястржембски, 83), Србени (Михель, 66), Мамба (Цолински, 66).

«Боруссия Д»: Бюрки, Хуммельс, Пищек, Аканджи, Хакими (Морей, 87), Дилэйни (Витсель, 69), Эмре Джан (Балерди, 87), Азар, Рафаэл Геррейру (Шмельцер, 80), Брандт (Рейна, 80), Санчо.

Предупреждения: Санчо, 58. Коллинз, 60. Эмре Джан, 71. Хуммельс, 76. Дрэгер, 82.

Судья: Зиберт.

31 мая. Падерборн. Стадион «Бентелер-Арена».

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