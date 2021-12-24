Хайнер: «Бавария» не заинтересована в подписании Холанна»
Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал возможный переход в команду форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.
«Мы не заинтересованы в Холанне, потому что у нас уже есть лучший нападающий в мире. Левандовски останется на том же уровне еще на несколько лет», — приводит слова Хайнера RMC Sport.
Ранее сообщалось, что «Бавария» претендует на подписание 21-летнего футболиста. Мюнхенцы попытаются заполучить норвежца по окончании нынешнего сезона, если команду покинет действующий главный бомбардир Роберт Левандовски.
Холанн в текущем сезоне сыграл за «Боруссию» 16 матчей во всех турнирах и забил 19 голов.
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Дополнительная информация:
https://rmcsport.bfmtv.com/football/bundesliga/transferts/bayern-nous-avons-lewandowski-kahn-exclut-une-arrivee-d-haaland_AV-202112240261.html
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