Хайнер: «Бавария» не заинтересована в подписании Холанна»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер прокомментировал возможный переход в команду форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна.

«Мы не заинтересованы в Холанне, потому что у нас уже есть лучший нападающий в мире. Левандовски останется на том же уровне еще на несколько лет», — приводит слова Хайнера RMC Sport.

Ранее сообщалось, что «Бавария» претендует на подписание 21-летнего футболиста. Мюнхенцы попытаются заполучить норвежца по окончании нынешнего сезона, если команду покинет действующий главный бомбардир Роберт Левандовски.

Холанн в текущем сезоне сыграл за «Боруссию» 16 матчей во всех турнирах и забил 19 голов.