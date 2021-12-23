Киммих избавился от проблем с легкими и возвращается к тренировочному процессу
Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих получил разрешение постепенно возвращаться к тренировочному процессу.
Как сообщает Bild, после очередной проверки здоровья врачи заявили, что футболист избавился от проблем с легкими, возникшими у него после заражения коронавирусом. Возобновление тренировок команды запланировано на 2 января.
Положительный тест на COVID-19 26-летний футболист сдал в конце ноября, а в декабре стало известно, что у него возникла инфильтрация в легких, из-за которой он выбыл до конца 2021 года.
Ранее стало известно, что Киммих сомневавшийся в вакцинации, решил привиться.
В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл за «Баварию» 18 матчей во всех турнирах и забил три гола.
Дополнительная информация:
https://www.bild.de/sport/fussball/fussball/joshua-kimmich-bayern-profi-nach-corona-erkrankung-wieder-da-78627804.bild.html
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