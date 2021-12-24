Левандовски второй год подряд занял первое место в списке 100 лучших футболистов от The Guardian
Издание The Guardian опубликовало список 100 лучших футболистов по итогам 2021 года.
Первое место занял нападающий «Баварии» Роберт Левандовски. Вторым стал форвард «ПСЖ» Лионель Месси, на третьей строчке — Мохамед Салах из «Ливерпуля».
В десятку лучших также попали Карим Бензема («Реал», 4-е место), Жоржиньо («Челси», 5-е место), Килиан Мбаппе («ПСЖ», 6-е место), Эрлин Холанн («Боруссия» Дортмунд, 7-е место), Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», 8-е место), Н'Голо Канте («Челси» 9-е место) и Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», 10-е место).
Отметим, что The Guardian признавало Роберта Левандовски лучшим футболистом и в прошлом, 2020 году.
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Дополнительная информация:
https://www.theguardian.com/football/ng-interactive/2021/dec/21/the-100-best-male-footballers-in-the-world-2021
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