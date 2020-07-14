Хаверц готов перейти в клуб не из Лиги Чемпионов

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может покинуть команду. Он допускает переход в клуб, который не выступит в следующем сезоне в Лиге Чемпионов.

«Байер» не попал в Лигу чемпионов. Выступление в этом турнире не является приоритетным фактором для футболиста, но он хочет покинуть команду. Для футболиста не менее важны долгосрочные планы и перспективы клуба, а также свое место в них.

В нынешнем сезоне 21-летний Хаверц принял участие в 39 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 8 результативных передач. «Байер» занял пятое место в чемпионате Германии и вышел в финал национального кубка, где проиграл «Баварии».