Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Германия

Хаверц готов перейти в клуб не из Лиги Чемпионов

20:35
Теги:

Полузащитник «Байера» Кай Хаверц может покинуть команду. Он допускает переход в клуб, который не выступит в следующем сезоне в Лиге Чемпионов.

«Байер» не попал в Лигу чемпионов. Выступление в этом турнире не является приоритетным фактором для футболиста, но он хочет покинуть команду. Для футболиста не менее важны долгосрочные планы и перспективы клуба, а также свое место в них.

В нынешнем сезоне 21-летний Хаверц принял участие в 39 матчах во всех турнирах, записав на свой счет 15 голов и 8 результативных передач. «Байер» занял пятое место в чемпионате Германии и вышел в финал национального кубка, где проиграл «Баварии».

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир