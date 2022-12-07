Ханси Флик может покинуть сборную Германии из-за ухода Бирхоффа

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик может покинуть свой пост в ближайшее время.

По данным Spox, 57-летний немец был удивлен уходом своего друга Оливера Бирхоффа с должности менеджера Бундестим после вылета национальной команды с ЧМ-2022 по итогам группового этапа. После этого Флик также задумался об уходе.

Контракт специалиста с командой рассчитан до лета 2024 года, однако Флик может разорвать соглашение. Его место может занять Томас Тухель.

На чемпионате мира в Катаре немцы не вышли из группы. Они проиграли Японии (1:2), сыграли вничью с Испанией (1:1) и обыграли Коста-Рику (4:2). Команда Флика заняла третье место и не попала в 1/8 финала.