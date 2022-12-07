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Сегодня, 08:51

Ханси Флик может покинуть сборную Германии из-за ухода Бирхоффа

Виктория Кравченко
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Ханс-Дитер Флик.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик может покинуть свой пост в ближайшее время.

По данным Spox, 57-летний немец был удивлен уходом своего друга Оливера Бирхоффа с должности менеджера Бундестим после вылета национальной команды с ЧМ-2022 по итогам группового этапа. После этого Флик также задумался об уходе.

Контракт специалиста с командой рассчитан до лета 2024 года, однако Флик может разорвать соглашение. Его место может занять Томас Тухель.

На чемпионате мира в Катаре немцы не вышли из группы. Они проиграли Японии (1:2), сыграли вничью с Испанией (1:1) и обыграли Коста-Рику (4:2). Команда Флика заняла третье место и не попала в 1/8 финала.

Сборная Германии по футболу
Ханс Флик
0
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2
 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
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 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
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 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
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 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
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 Хоффенхайм 15 5 3 7 22-22 18
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 Байер 15 5 3 7 25-26 18
13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
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Боруссия М – Байер
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
Доминик Дрекслер

Доминик Дрекслер

Шальке-04

 12 1 2
Александр Хак

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 13 1 2
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