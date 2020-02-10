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Ханс-Дитер Флик: «Нужно честно признать, что ничья с «Лейпцигом» справедлива»

09:13
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик высказал мнение, что нулевая ничья в матче 21-го тура бундеслиги против «Лейпцига» — справедливый исход.

— Нужно честно признать, что ничья справедливый исход, — цитирует Флика официальный сайт «Баварии». — В первом тайме мы были лучше, первые 25 минут мне очень понравились. После уверенность в нашей игре немного упала. Мы допускали ошибки, подпускали соперника к своим воротам и можем быть довольны тем, что не пропустили. Мы знаем, что впереди еще 13 туров и еще сложный путь до того, чтобы стать чемпионом. Но это именно то, чего все хотят — захватывающую борьбу за титул

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 43 очка. У «Лейпцига» 42 очка и второе место.

Дополнительная информация:

https://fcbayern.com/ru/news/2020/02/stimmen-zum-bundesliga-topspiel-gegen-rb-leipzig

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