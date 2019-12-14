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Ханс-Дитер Флик: «Бавария» хочет завершить год тремя победами"

04:25
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Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик рассчитывает на победы в оставшихся матчах 2019 года. В декабре у мюнхенцев остались встречи против «Вердера», «Фрайбурга» и «Вольфсбурга».

— Мы хотим завершить первый круг с тремя победами, — цитирует пресс-служба клуба Флика. — Это непросто, но именно такую цель мы поставили перед собой. Мы подойдем к игре с соответствующим настроем. Важно, чтобы мы подошли к делу дисциплинированно и с полной концетрацией. Нам предстоит встреча с командой, которая умеет играть по разным системам, которая хочет играть в футбол. Это мне очень нравится, но мы должны будем быть начеку.

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Дополнительная информация

https://fcbayern.com/ru/news/matchpreviews/2019/12/vorbericht-fc-bayern---werder-bremen

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