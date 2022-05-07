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«Боруссия» Д в гостях обыграла «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место в бундеслиге

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Дортмундская «Боруссия» в гостях обыграла «Гройтер Фюрт».
Фото Global Look Press

Дортмундская «Боруссия» в гостях обыграла «Гройтер Фюрт» в 33-м туре чемпионата Германии — 3:1.

У хозяев голом на 70-й минуте отметился Йессик Нганкам. У гостей отличились Феликс Пасслак и Юлиан Брандт (дубль).

Дортмундская «Боруссия» закрепилась на второй строчке бундеслиги с 66 очками. «Гройтер Фюрт занимает последнее место с 18 очками.

Подопечные Марко Розе гарантировали себе серебряные медали чемпионата.

«Кельн» дома проиграл «Вольфсбургу» — 0:1.

У гостей на 43-й минуте гол забил Янник Герхардт.

В турнирной таблице бундеслиги «Кельн» опустился на седьмое место (52 очка). «Вольфсбург» поднялся на 12-ю строчку (41 очко).

Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
07 мая, 16:30. Sportpark Ronhof Thomas Sommer (Фюрт)
Гройтер Фюрт
1:3
Боруссия Д
Голы
Брандт, 26 (0:1), Нганкам, 70 (1:1), Брандт, 72 (1:2), Пасслак, 77 (1:3)
Гройтер Фюрт
Линде Аста (Бауэр, 71) Фиргефер Иттер Кристиансен (Дудзияк, 88) Рашль (Грин, 71) Тилльманн (Зегуин, 78) Грисбек Хргота Нганкам (Абиама, 88) Левелинг
Боруссия Д
Хитц Загаду Рафаэл Геррейру (Шульц, 68) Аканджи Ройс (Перай, 90+2) Брандт Беллингем Эмре Джан Витсель Холанн (Мукоко, 88) Вольф (Пасслак, 68)
Предупреждения
Тилльманн 51’  -  Аканджи 81’
Германия. Бундеслига 1. 33-й тур
07 мая, 16:30. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Кельн
0:1
Вольфсбург
Голы
Герхардт, 43 (0:1)
Кельн
Швебе Шмиц (Шауб, 81) Хюберс Килиан (Дуда, 87) Озджан Хектор Скири Кайнц (Шиндлер, 81) Ут (Лемперле, 87) Модест Тильманн (Любичич, 63)
Вольфсбург
Перван Лакруа ван де Вен (Вранкс, 68) Баку Брукс Шлагер Арнольд Герхардт Крузе (Нмеча, 68) Нмеча (Лукебакио, 87) Винн (Бялек, 90+2)
Предупреждения
Нмеча 50’, Бялек 90+4’

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 0
Сочи 1
Перерыв

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Гройтер Фюрт
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Вольфсбург
ФК Кельн
0
Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 32 24 3 5 93-33 75
2
 Боруссия Д 33 21 3 9 83-51 66
3
 Байер 33 18 7 8 78-46 61
4
 Фрайбург 33 15 10 8 57-44 55
5
 РБ Лейпциг 32 16 6 10 67-36 54
6
 Унион Б 33 15 9 9 47-42 54
7
 Кельн 33 14 10 9 51-47 52
8
 Хоффенхайм 33 13 7 13 57-55 46
9
 Майнц 32 12 6 14 46-42 42
10
 Бохум 33 12 6 15 36-49 42
11
 Боруссия М 32 11 8 13 48-59 41
12
 Вольфсбург 33 12 5 16 41-52 41
13
 Айнтрахт Ф 32 10 10 12 42-46 40
14
 Аугсбург 32 9 8 15 37-51 35
15
 Герта 32 9 6 17 35-67 33
16
 Штутгарт 32 6 11 15 37-56 29
17
 Арминия 33 5 12 16 26-52 27
18
 Гр. Фюрт 33 3 9 21 27-80 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.05 21:30
Бохум – Арминия
 2 : 1
7.05 16:30
Гр. Фюрт – Боруссия Д
 1 : 3
7.05 16:30
Кельн – Вольфсбург
 0 : 1
7.05 16:30
Фрайбург – Унион Б
 1 : 4
7.05 16:30
Хоффенхайм – Байер
 2 : 4
7.05 19:30
Герта – Майнц
 - : -
8.05 16:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 - : -
8.05 18:30
Бавария – Штутгарт
 - : -
8.05 20:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 34
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 24
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 21
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Марко Ройс

Марко Ройс

Боруссия Д

 12
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 28 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 26 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 27 1 6
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