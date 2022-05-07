«Боруссия» Д в гостях обыграла «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место в бундеслиге

Дортмундская «Боруссия» в гостях обыграла «Гройтер Фюрт» в 33-м туре чемпионата Германии — 3:1.

У хозяев голом на 70-й минуте отметился Йессик Нганкам. У гостей отличились Феликс Пасслак и Юлиан Брандт (дубль).

Дортмундская «Боруссия» закрепилась на второй строчке бундеслиги с 66 очками. «Гройтер Фюрт занимает последнее место с 18 очками.

Подопечные Марко Розе гарантировали себе серебряные медали чемпионата.

«Кельн» дома проиграл «Вольфсбургу» — 0:1.

У гостей на 43-й минуте гол забил Янник Герхардт.

В турнирной таблице бундеслиги «Кельн» опустился на седьмое место (52 очка). «Вольфсбург» поднялся на 12-ю строчку (41 очко).