Дортмундская «Боруссия» может продать 17-летнего форварда Мукоко, который не хочет продлевать контракт
Дортмундская «Боруссия» может продать форварда Юсуффу Мукоко, сообщает Bild.
По информации источника, немецкий клуб не может отпустить 17-летнего немца в аренду, поскольку его контракт действует до конца июня 2023 года.
«Боруссия» не хочет отпускать футболиста бесплатно летом следующего года, сам игрок отказывается продлевать соглашение. Дортмундцы рассматривают вариант с продажей Мукоко в ближайшее трансферное окно и хотят включить в потенциальную сделку опцию обратного выкупа, чтобы иметь возможность вернуть форварда.
Мукоко находится в системе «Боруссии» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 20 матчах основной команды, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|32
|24
|3
|5
|93-33
|75
|
2
|Боруссия Д
|32
|20
|3
|9
|80-50
|63
|
3
|Байер
|32
|17
|7
|8
|74-44
|58
|
4
|Фрайбург
|32
|15
|10
|7
|56-40
|55
|
5
|РБ Лейпциг
|32
|16
|6
|10
|67-36
|54
|
6
|Кельн
|32
|14
|10
|8
|51-46
|52
|
7
|Унион Б
|32
|14
|9
|9
|43-41
|51
|
8
|Хоффенхайм
|32
|13
|7
|12
|55-51
|46
|
9
|Майнц
|32
|12
|6
|14
|46-42
|42
|
10
|Бохум
|33
|12
|6
|15
|36-49
|42
|
11
|Боруссия М
|32
|11
|8
|13
|48-59
|41
|
12
|Айнтрахт Ф
|32
|10
|10
|12
|42-46
|40
|
13
|Вольфсбург
|32
|11
|5
|16
|40-52
|38
|
14
|Аугсбург
|32
|9
|8
|15
|37-51
|35
|
15
|Герта
|32
|9
|6
|17
|35-67
|33
|
16
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|37-56
|29
|
17
|Арминия
|33
|5
|12
|16
|26-52
|27
|
18
|Гр. Фюрт
|32
|3
|9
|20
|26-77
|18
|6.05
|21:30
|
Бохум – Арминия
|2 : 1
|7.05
|16:30
|
Гр. Фюрт – Боруссия Д
|- : -
|7.05
|16:30
|
Кельн – Вольфсбург
|- : -
|7.05
|16:30
|
Фрайбург – Унион Б
|- : -
|7.05
|16:30
|
Хоффенхайм – Байер
|- : -
|7.05
|19:30
|
Герта – Майнц
|- : -
|8.05
|16:30
|
Айнтрахт Ф – Боруссия М
|- : -
|8.05
|18:30
|
Бавария – Штутгарт
|- : -
|8.05
|20:30
|
РБ Лейпциг – Аугсбург
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|34
|
|
Патрик Шик
Байер
|22
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|21
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|27
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|26
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|27
|1
|6