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Сегодня, 12:36

Дортмундская «Боруссия» может продать 17-летнего форварда Мукоко, который не хочет продлевать контракт

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дортмундская «Боруссия» может продать форварда Юсуффу Мукоко, сообщает Bild.

По информации источника, немецкий клуб не может отпустить 17-летнего немца в аренду, поскольку его контракт действует до конца июня 2023 года.

«Боруссия» не хочет отпускать футболиста бесплатно летом следующего года, сам игрок отказывается продлевать соглашение. Дортмундцы рассматривают вариант с продажей Мукоко в ближайшее трансферное окно и хотят включить в потенциальную сделку опцию обратного выкупа, чтобы иметь возможность вернуть форварда.

Мукоко находится в системе «Боруссии» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 20 матчах основной команды, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.

Источник: https://www.bild.de/bild-plus/sport/fussball/fussball/youssoufa-moukoko-bvb-abschied-immer-wahrscheinlicher-80002868,view=conversionToLogin.bild.html###wt_ref=https%3A%2F%2Ft.co%2F&wt_t=1651874025277

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Сочи

Х2

30%

1.70

ТБ 2.5

10%

1.90

Обе забьют - да

40%

1.74
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Тоттенхэм Хотспур

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Атлетико
Реал

Обе забьют - да

31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
Футбол
ФК Боруссия (Дортмунд)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 32 24 3 5 93-33 75
2
 Боруссия Д 32 20 3 9 80-50 63
3
 Байер 32 17 7 8 74-44 58
4
 Фрайбург 32 15 10 7 56-40 55
5
 РБ Лейпциг 32 16 6 10 67-36 54
6
 Кельн 32 14 10 8 51-46 52
7
 Унион Б 32 14 9 9 43-41 51
8
 Хоффенхайм 32 13 7 12 55-51 46
9
 Майнц 32 12 6 14 46-42 42
10
 Бохум 33 12 6 15 36-49 42
11
 Боруссия М 32 11 8 13 48-59 41
12
 Айнтрахт Ф 32 10 10 12 42-46 40
13
 Вольфсбург 32 11 5 16 40-52 38
14
 Аугсбург 32 9 8 15 37-51 35
15
 Герта 32 9 6 17 35-67 33
16
 Штутгарт 32 6 11 15 37-56 29
17
 Арминия 33 5 12 16 26-52 27
18
 Гр. Фюрт 32 3 9 20 26-77 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
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13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
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19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
6.05 21:30
Бохум – Арминия
 2 : 1
7.05 16:30
Гр. Фюрт – Боруссия Д
 - : -
7.05 16:30
Кельн – Вольфсбург
 - : -
7.05 16:30
Фрайбург – Унион Б
 - : -
7.05 16:30
Хоффенхайм – Байер
 - : -
7.05 19:30
Герта – Майнц
 - : -
8.05 16:30
Айнтрахт Ф – Боруссия М
 - : -
8.05 18:30
Бавария – Штутгарт
 - : -
8.05 20:30
РБ Лейпциг – Аугсбург
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 34
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 22
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 21
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 14
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 12
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 27 2 3
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 26 1 6
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 27 1 6
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