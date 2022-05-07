Дортмундская «Боруссия» может продать 17-летнего форварда Мукоко, который не хочет продлевать контракт

Дортмундская «Боруссия» может продать форварда Юсуффу Мукоко, сообщает Bild.

По информации источника, немецкий клуб не может отпустить 17-летнего немца в аренду, поскольку его контракт действует до конца июня 2023 года.

«Боруссия» не хочет отпускать футболиста бесплатно летом следующего года, сам игрок отказывается продлевать соглашение. Дортмундцы рассматривают вариант с продажей Мукоко в ближайшее трансферное окно и хотят включить в потенциальную сделку опцию обратного выкупа, чтобы иметь возможность вернуть форварда.

Мукоко находится в системе «Боруссии» с июля 2016 года. В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 20 матчах основной команды, на его счету 1 гол и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость нападающего в 15 миллионов евро.