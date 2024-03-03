Горецка пока не принял решение о своем будущем в «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка рассмотрит возможность ухода из клуба по окончании сезона-2023/24.

Согласно данным журналиста Максимилиана Коха, в данный момент 29-летний футболист полностью сфокусирован на своих выступлениях за мюнхенцев. Несмотря на интерес со стороны «Ювентуса», хавбек примет решение о своем будущем лишь после того, как будет объявлено имя нового главного тренера команды.

Ранее стало известно, что ближайшим летом должность наставника «Баварии» покинет Томас Тухель.

Горецка выступает за «Баварию» с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 28 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал пять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость немецкого игрока в 40 миллионов евро.