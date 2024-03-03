Мусиала отказался продлевать контракт с «Баварией»

Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала отказался продлевать контракт с командой, утверждает All Transfer.

По информации источника, мюнхенцы предложили 21-летнему немцу новое соглашение с улучшенными условиями, но он ответил отказом. Действующий контракт Мусиалы рассчитан до лета 2026 года.

Мусиала перебрался в систему «Баварии» в 2019 году. В текущем сезоне полузащитник провел 28 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 110 миллионов евро.