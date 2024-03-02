«Штутгарт» установил клубный рекорд по очкам после 24 туров бундеслиги

«Штутгарт» установил новый клубный рекорд по очкам после 24 стартовых туров немецкой бундеслиги, сообщает Opta Sports.

2 марта команда Себастьяна Хенесса на выезде обыграла «Вольфсбург» в 24-м туре — 3:2. Теперь на счету «Штутгарта» 50 очков — это рекордный показатель для «швабов» на этом отрезке сезона.

«Штутгарт» на 4 очка отстает от «Баварии», идущей в турнирной таблице, и на 11 — от «Байера», который лидирует в бундеслиге.