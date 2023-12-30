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Сегодня, 19:05

«Бавария» рассматривает возможность приобретения защитника «Вест Хэма»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» заинтересована в приобретении защитника «Вест Хэма» Тило Керера в январское трансферное окно, сообщает Fussball Transfers.

По данным источника, немецкий футболист получал мало игрового времени в составе «молотков» и готов покинуть клуб. Главный тренер «Баварии» Томас Тухель провел прямые переговоры с игроком и надеется, что он присоединится к команде.

27-летний Керер играет за «Вест Хэм» с лета 2022 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел за английскую команду 12 матчей во всех турниирах и не отметился результативными действиями.

ФК Бавария
ФК Вест Хэм Юнайтед
Тило Керер
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 И В Н П +/- О
1
 Байер 16 13 3 0 46-12 42
2
 Бавария 15 12 2 1 49-15 38
3
 Штутгарт 16 11 1 4 37-19 34
4
 РБ Лейпциг 16 10 3 3 38-17 33
5
 Боруссия Д 16 7 6 3 30-25 27
6
 Айнтрахт Ф 16 6 6 4 26-20 24
7
 Хоффенхайм 16 7 3 6 32-30 24
8
 Фрайбург 16 7 3 6 21-26 24
9
 Хайденхайм 16 6 2 8 25-32 20
10
 Вольфсбург 16 6 1 9 20-27 19
11
 Аугсбург 16 4 6 6 24-31 18
12
 Боруссия М 16 4 5 7 31-35 17
13
 Вердер 16 4 4 8 23-30 16
14
 Бохум 16 3 7 6 18-33 16
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 Унион Б 15 4 1 10 17-31 13
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 Майнц 16 1 7 8 13-28 10
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 Кельн 16 2 4 10 10-28 10
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