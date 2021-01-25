Главный тренер «Шальке» прокомментировал поражение от «Баварии»

Главный тренер «Шальке» Кристиан Гросс высказался о поражении в матче 18-го тура чемпионата Германии от «Баварии» (0:4).

«Были моменты, где мы действовали хорошо, но были и плохие эпизоды. Мы пропускали слишком много. Мы действовали мобильно, но этого оказалось недостаточно», — цитирует Гросса пресс-служба клуба.

В 18 матчах чемпионата Германии «Шальке» набрал лишь 7 очков. Команда располагается на последнем месте в турнирной таблице.