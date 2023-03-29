Флик: «Бельгия переиграла нас беспощадно, а Германия играла слишком пассивно»

Главный тренер сборной Германии Ханс Флик оценил поражение от Бельгии (2:3) в товарищеском матче.

«Мы играли слишком осторожно, пассивно и не смогли оказать давление на соперника. Бельгия переиграла нас беспощадно. Благодаря страсти мы возвращались в игру, но... Огромная благодарность болельщикам — они видели, что команда отдала все силы и старалась добиться результата», — приводит слова Флика Sky Sports.

С февраля сборную Бельгии возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско. В дебютном матче под его руководством бельгийцы разгромили Швецию (3:0) в первом туре отборочного этапа Евро-2024.