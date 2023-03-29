Киммих: «Мы знаем, на что способен Тухель. Думаю, и он понимает, какие игроки теперь есть в его распоряжении»

Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих высказался о новом тренере мюнхенцев Томасе Тухеле.

Тухель подписал контракт с «Баварией» до 30 июня 2025 года.

«Конечно, мы постараемся максимально облегчить работу новому тренеру. У нас не так много времени. Впереди очень важные недели. Мы все знаем, на что способен новый тренер, думаю, и он понимает, какой состав теперь есть в его распоряжении», — сказал Киммих Das Erste.

После 25 туров «Бавария» с 52 очками занимает второе место в бундеслиге, на 1 балл отставая от дортмундской «Боруссии».