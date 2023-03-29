Киммих: «Мы знаем, на что способен Тухель. Думаю, и он понимает, какие игроки теперь есть в его распоряжении»
Полузащитник «Баварии» Джошуа Киммих высказался о новом тренере мюнхенцев Томасе Тухеле.
Тухель подписал контракт с «Баварией» до 30 июня 2025 года.
«Конечно, мы постараемся максимально облегчить работу новому тренеру. У нас не так много времени. Впереди очень важные недели. Мы все знаем, на что способен новый тренер, думаю, и он понимает, какой состав теперь есть в его распоряжении», — сказал Киммих Das Erste.
После 25 туров «Бавария» с 52 очками занимает второе место в бундеслиге, на 1 балл отставая от дортмундской «Боруссии».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|25
|17
|2
|6
|55-31
|53
|
2
|Бавария
|25
|15
|7
|3
|72-27
|52
|
3
|РБ Лейпциг
|25
|13
|6
|6
|49-30
|45
|
4
|Унион Б
|25
|14
|6
|5
|38-28
|48
|
5
|Фрайбург
|25
|13
|7
|5
|38-34
|46
|
6
|Айнтрахт Ф
|25
|11
|7
|7
|46-36
|40
|
7
|Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|44-32
|38
|
8
|Майнц
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
9
|Байер
|25
|11
|4
|10
|45-40
|37
|
10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|
11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|
12
|Аугсбург
|25
|8
|4
|13
|32-45
|28
|
13
|Кельн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|
14
|Бохум
|25
|8
|1
|16
|27-56
|25
|
15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|
16
|Герта
|25
|5
|6
|14
|30-48
|21
|
17
|Шальке
|25
|4
|9
|12
|21-45
|21
|
18
|Штутгарт
|25
|4
|8
|13
|29-42
|20
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|31.03
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|- : -
|1.04
|16:30
|
Фрайбург – Герта
|- : -
|1.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Майнц
|- : -
|1.04
|16:30
|
Шальке – Байер
|- : -
|1.04
|16:30
|
Унион Б – Штутгарт
|- : -
|1.04
|16:30
|
Вольфсбург – Аугсбург
|- : -
|1.04
|19:30
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|2.04
|16:30
|
Кельн – Боруссия М
|- : -
|2.04
|18:30
|
Вердер – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|9
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|23
|1
|4
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