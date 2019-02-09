17:27 | Футбол — Германия

Главный тренер "Боруссии" Фавр пропустит матч с "Хоффенхаймом" из-за простуды

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Главный тренер дортмундской "Боруссии"  Люсьен Фавр пропустит матч 21-го тура чемпионата Германии против "Хоффенхайма". Как сообщает официальный Твиттер "шмелей", 61-летнего специалиста беспокоит простуда. Руководить командой в этой встрече будут его помощники - Манфред Штефес и Эдин Терзич.

"Боруссия" занимает 1-е место в чемпионате Германии, имея в активе 49 очков. 

Боруссия Д - Хоффенхайм

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