Главный тренер "Боруссии" Фавр пропустит матч с "Хоффенхаймом" из-за простуды

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Люсьен Фавр пропустит матч 21-го тура чемпионата Германии против "Хоффенхайма". Как сообщает официальный Твиттер "шмелей", 61-летнего специалиста беспокоит простуда. Руководить командой в этой встрече будут его помощники - Манфред Штефес и Эдин Терзич.

🍀 Gute Besserung, Coach!



Unser Cheftrainer Lucien #Favre kann aufgrund eines grippalen Infekts heute nicht an der Seitenlinie stehen. #BVBTSG pic.twitter.com/gceGIWEGdh – Borussia Dortmund (@BVB) 9 февраля 2019 г.

"Боруссия" занимает 1-е место в чемпионате Германии, имея в активе 49 очков.

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