Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн признался, что около месяца назад стал вегетарианцем.

«У меня нет никаких проблем, когда передо мной мясо. Я его не ем и слюни тоже не пускаю. У меня вообще нет чувства жертвенности. Благополучие животных, безусловно, самая важная фраза для меня, чтобы вы воздерживались от употребления в пищу существ, у которых есть глаза. Вторая важная проблема — защита окружающей среды. Этот момент важен для меня и должен быть важен для всех. Это тоже убедило меня отказаться от мяса и рыбы», — цитирует Нагельсманна Bild.

Нагельсманн возглавил «Баварию» в июле 2021 года. До этого 34-летний специалист в течение двух лет тренировал «Лейпциг».