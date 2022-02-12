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Нагельсманн: «У «Баварии» был план, но он не сработал. Поздравляю «Бохум» с заслуженной победой»

Нагельсманн прокомментировал поражение «Баварии» от «Бохума»
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение от «Бохума» (2:4) в матче 22-го тура чемпионата Германии.

«У «Баварии» был план, но он не сработал, — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany. — Поздравляю «Бохум» с заслуженной победой. Мы провели очень плохой первый тайм, но я не буду критиковать команду».

Тренер отметил, что ему нужно было реагировать на ход встречи и делать замены раньше.

«Во втором тайме мы играли лучше, но уже было поздно. Если бы мы забили раньше, было бы интереснее. Повторюсь, «Бохум» заслужил эту победу», — сказал он.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Кристофер Антви-Адджей, Юрген Локадия, Кристиан Гамбоа и Геррит Хольтман. У гостей дубль оформил Роберт Левандовски.

«Бохум» набрал 28 очков и закрепился на 11-м месте в турнирной таблице бундеслиги. «Бавария» с 52 баллами продолжает занимать первую позицию.

Источник: https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1492549598002438150

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П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
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Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

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19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
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27%

1.51

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20%

1.55

П2

17%

2.55
Футбол
ФК Бавария
ФК Бохум
Юлиан Нагельсманн
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 22 17 1 4 70-25 52
2
 Байер 21 11 5 5 54-34 38
3
 Боруссия Д 21 14 1 6 54-36 43
4
 РБ Лейпциг 22 10 4 8 43-27 34
5
 Фрайбург 22 9 7 6 34-25 34
6
 Хоффенхайм 21 9 4 8 41-34 31
7
 Майнц 22 9 4 9 31-24 31
8
 Унион Б 21 9 7 5 29-27 34
9
 Айнтрахт Ф 22 8 7 7 33-34 31
10
 Кельн 22 8 8 6 34-37 32
11
 Арминия 21 4 10 7 21-27 22
12
 Бохум 22 8 4 10 24-32 28
13
 Боруссия М 22 7 5 10 30-40 26
14
 Вольфсбург 22 8 3 11 23-33 27
15
 Аугсбург 22 5 7 10 24-38 22
16
 Штутгарт 21 4 6 11 24-38 18
17
 Герта 22 6 5 11 24-45 23
18
 Гр. Фюрт 22 3 4 15 20-57 13
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11.02 22:30
РБ Лейпциг – Кельн
 3 : 1
12.02 17:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
 0 : 2
12.02 17:30
Боруссия М – Аугсбург
 3 : 2
12.02 17:30
Бохум – Бавария
 4 : 2
12.02 17:30
Гр. Фюрт – Герта
 2 : 1
12.02 17:30
Фрайбург – Майнц
 1 : 1
12.02 20:30
Байер – Штутгарт
 - : -
13.02 17:30
Унион Б – Боруссия Д
 - : -
13.02 19:30
Хоффенхайм – Арминия
 - : -
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Роберт Левандовски

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Патрик Шик

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Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
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Бавария

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Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 9
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Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 19 1 2
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Александр Хак

Майнц

 18 1 4
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Роберт Андрих

Байер

 17 1 3
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