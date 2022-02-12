Нагельсманн: «У «Баварии» был план, но он не сработал. Поздравляю «Бохум» с заслуженной победой»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение от «Бохума» (2:4) в матче 22-го тура чемпионата Германии.
«У «Баварии» был план, но он не сработал, — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany. — Поздравляю «Бохум» с заслуженной победой. Мы провели очень плохой первый тайм, но я не буду критиковать команду».
Тренер отметил, что ему нужно было реагировать на ход встречи и делать замены раньше.
«Во втором тайме мы играли лучше, но уже было поздно. Если бы мы забили раньше, было бы интереснее. Повторюсь, «Бохум» заслужил эту победу», — сказал он.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Кристофер Антви-Адджей, Юрген Локадия, Кристиан Гамбоа и Геррит Хольтман. У гостей дубль оформил Роберт Левандовски.
«Бохум» набрал 28 очков и закрепился на 11-м месте в турнирной таблице бундеслиги. «Бавария» с 52 баллами продолжает занимать первую позицию.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|22
|17
|1
|4
|70-25
|52
|
2
|Байер
|21
|11
|5
|5
|54-34
|38
|
3
|Боруссия Д
|21
|14
|1
|6
|54-36
|43
|
4
|РБ Лейпциг
|22
|10
|4
|8
|43-27
|34
|
5
|Фрайбург
|22
|9
|7
|6
|34-25
|34
|
6
|Хоффенхайм
|21
|9
|4
|8
|41-34
|31
|
7
|Майнц
|22
|9
|4
|9
|31-24
|31
|
8
|Унион Б
|21
|9
|7
|5
|29-27
|34
|
9
|Айнтрахт Ф
|22
|8
|7
|7
|33-34
|31
|
10
|Кельн
|22
|8
|8
|6
|34-37
|32
|
11
|Арминия
|21
|4
|10
|7
|21-27
|22
|
12
|Бохум
|22
|8
|4
|10
|24-32
|28
|
13
|Боруссия М
|22
|7
|5
|10
|30-40
|26
|
14
|Вольфсбург
|22
|8
|3
|11
|23-33
|27
|
15
|Аугсбург
|22
|5
|7
|10
|24-38
|22
|
16
|Штутгарт
|21
|4
|6
|11
|24-38
|18
|
17
|Герта
|22
|6
|5
|11
|24-45
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|22
|3
|4
|15
|20-57
|13
|11.02
|22:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|3 : 1
|12.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|0 : 2
|12.02
|17:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|3 : 2
|12.02
|17:30
|
Бохум – Бавария
|4 : 2
|12.02
|17:30
|
Гр. Фюрт – Герта
|2 : 1
|12.02
|17:30
|
Фрайбург – Майнц
|1 : 1
|12.02
|20:30
|
Байер – Штутгарт
|- : -
|13.02
|17:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|13.02
|19:30
|
Хоффенхайм – Арминия
|- : -
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|26
|
|
Патрик Шик
Байер
|18
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|19
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|18
|1
|4
|
|
Роберт Андрих
Байер
|17
|1
|3