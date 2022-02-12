Нагельсманн: «У «Баварии» был план, но он не сработал. Поздравляю «Бохум» с заслуженной победой»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал поражение от «Бохума» (2:4) в матче 22-го тура чемпионата Германии.

«У «Баварии» был план, но он не сработал, — приводит слова Нагельсманна Bayern & Germany. — Поздравляю «Бохум» с заслуженной победой. Мы провели очень плохой первый тайм, но я не буду критиковать команду».

Тренер отметил, что ему нужно было реагировать на ход встречи и делать замены раньше.

«Во втором тайме мы играли лучше, но уже было поздно. Если бы мы забили раньше, было бы интереснее. Повторюсь, «Бохум» заслужил эту победу», — сказал он.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Кристофер Антви-Адджей, Юрген Локадия, Кристиан Гамбоа и Геррит Хольтман. У гостей дубль оформил Роберт Левандовски.

«Бохум» набрал 28 очков и закрепился на 11-м месте в турнирной таблице бундеслиги. «Бавария» с 52 баллами продолжает занимать первую позицию.