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Сегодня, 19:26

«Бавария» проиграла гладбахской «Боруссии». Мюнхенцы с 8-й минуты играли в меньшинстве

Иван Шитик
Корреспондент
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18 февраля. «Боруссия» Менхенгладбах — «Бавария» — 3:2.
Фото Reuters

«Бавария» на выезде проиграла гладбахской «Боруссии» со счетом 2:3 в матче 21-го тура чемпионата Германии.

Мюнхенский клуб играл в меньшинстве с 8-й минуте, когда прямую красную карточку получил защитник Дайот Упомекано.

В составе «Боруссии» голами отметились Ларс Штиндль, Йонас Хоффман и Маркус Тюрам. За «Баварию» забили Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Матис Тель.

«Бавария» пока сохраняет первое место в турнирной таблице (43 очка), но опережает «Унион» только на 1 очко, а у команды из Берлина есть еще матч в запасе.

«Боруссия» набрала 29 очков и поднялась на промежуточное 8-е место.

Германия. Бундеслига 1. 21-й тур
18 февр, 17:30. Borussia-Park (Менхенгладбах)
Боруссия М
3:2
Бавария
Германия. Бундеслига 1. 21-й тур
18 февр, 17:30. Vonovia Ruhrstadion (Бохум)
Бохум
0:2
Фрайбург

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2022-2023/
ФК Бавария
ФК Боруссия (Менхенгладбах)
5
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 21 12 7 2 61-21 43
2
 Унион Б 20 13 3 4 35-24 42
3
 Боруссия Д 20 13 1 6 40-26 40
4
 Фрайбург 21 12 4 5 34-31 40
5
 РБ Лейпциг 21 11 6 4 43-26 39
6
 Айнтрахт Ф 20 10 5 5 40-29 35
7
 Вольфсбург 21 8 6 7 38-29 30
8
 Боруссия М 21 8 5 8 38-35 29
9
 Вердер 20 8 3 9 31-39 27
10
 Байер 20 8 3 9 33-32 27
11
 Майнц 20 7 5 8 30-32 26
12
 Кельн 21 6 8 7 32-34 26
13
 Аугсбург 21 7 3 11 26-36 24
14
 Штутгарт 21 4 7 10 26-36 19
15
 Хоффенхайм 21 5 4 12 29-40 19
16
 Бохум 21 6 1 14 24-51 19
17
 Герта 20 4 5 11 24-36 17
18
 Шальке 20 2 6 12 14-41 12
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
17.02 22:30
Аугсбург – Хоффенхайм
 1 : 0
18.02 17:30
Боруссия М – Бавария
 3 : 2
18.02 17:30
Бохум – Фрайбург
 0 : 2
18.02 17:30
Штутгарт – Кельн
 3 : 0
18.02 17:30
Вольфсбург – РБ Лейпциг
 0 : 3
18.02 20:30
Айнтрахт Ф – Вердер
 - : -
19.02 17:30
Унион Б – Шальке
 - : -
19.02 19:30
Боруссия Д – Герта
 - : -
19.02 21:30
Байер – Майнц
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 13
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 11
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 18 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

 20 1 3
Антони Лозийя

Антони Лозийя

Бохум

 21 1 3
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