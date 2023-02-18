«Бавария» проиграла гладбахской «Боруссии». Мюнхенцы с 8-й минуты играли в меньшинстве

«Бавария» на выезде проиграла гладбахской «Боруссии» со счетом 2:3 в матче 21-го тура чемпионата Германии.

Мюнхенский клуб играл в меньшинстве с 8-й минуте, когда прямую красную карточку получил защитник Дайот Упомекано.

В составе «Боруссии» голами отметились Ларс Штиндль, Йонас Хоффман и Маркус Тюрам. За «Баварию» забили Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Матис Тель.

«Бавария» пока сохраняет первое место в турнирной таблице (43 очка), но опережает «Унион» только на 1 очко, а у команды из Берлина есть еще матч в запасе.

«Боруссия» набрала 29 очков и поднялась на промежуточное 8-е место.