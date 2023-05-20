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Сегодня, 23:06

Тухель — о поражении от «Лейпцига»: «Бавария» бросила играть после 30 минут, не могу это объяснить»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Лейпцига» (1:3) в матче 33-го тура бундеслиги.

«Мы хорошо начали матч, повели в счете и могли забивать второй гол. После 30 минут мы бросили играть. Нас не было на поле во втором тайме. Я не могу это объяснить. Только мы сами виноваты в этом поражении. Когда все стоят на месте, когда никто не хочет получать мяч, кажется, будто это «Лейпциг» настолько хорош. Когда я проигрываю, я хочу проигрывать команде, которая была сильнее, которая находилась в лучшей форме. Я не хочу проигрывать потому, что игра выскользнула из наших рук.

Нужно было фолить во время контратаки «Лейпцига». Нужно делать то, что необходимо. Нельзя засовывать голову в песок, надо действовать так, как того требует ситуация. Я точно не собираюсь смотреть завтрашний матч «Боруссии». Я бы и так его не смотрел, даже если бы мы победили», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany.

«Бавария» остается лидером турнирной таблицы чемпионата Германии, набрав 68 очков за 33 матча. Вторую строчку занимает дортмундская «Боруссия», которая отстает на одно очко от мюнхенцев, имея матч в запасе.

Футбол
ФК Бавария
ФК Боруссия (Дортмунд)
Томас Тухель
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Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Бундеслига, 33-й тур: «Бавария» уступила «Лейпцигу», «Аугсбург» — «Боруссия» Д
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Бавария 33 20 8 5 90-37 68
2
 Боруссия Д 32 21 4 7 78-42 67
3
 РБ Лейпциг 33 19 6 8 60-39 63
4
 Унион Б 33 17 8 8 50-38 59
5
 Фрайбург 33 17 8 8 50-42 59
6
 Байер 32 14 7 11 55-44 49
7
 Вольфсбург 33 13 10 10 56-46 49
8
 Айнтрахт Ф 33 12 11 10 56-51 47
9
 Майнц 32 12 9 11 51-49 45
10
 Кельн 33 10 12 11 48-52 42
11
 Боруссия М 32 10 9 13 48-53 39
12
 Вердер 33 10 6 17 51-63 36
13
 Хоффенхайм 33 10 5 18 47-56 35
14
 Аугсбург 32 9 7 16 42-58 34
15
 Бохум 33 9 5 19 37-72 32
16
 Шальке 33 7 10 16 33-67 31
17
 Штутгарт 32 6 11 15 40-55 29
18
 Герта 33 6 8 19 40-68 26
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34 тур
19.05 21:30
Фрайбург – Вольфсбург
 2 : 0
20.05 16:30
Герта – Бохум
 1 : 1
20.05 16:30
Хоффенхайм – Унион Б
 4 : 2
20.05 16:30
Шальке – Айнтрахт Ф
 2 : 2
20.05 16:30
Вердер – Кельн
 1 : 1
20.05 19:30
Бавария – РБ Лейпциг
 1 : 3
21.05 16:30
Майнц – Штутгарт
 - : -
21.05 18:30
Аугсбург – Боруссия Д
 - : -
21.05 20:30
Байер – Боруссия М
 - : -
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Г
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 16
Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 14
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 14
П
Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 12
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 11
Джамал Мусиала

Джамал Мусиала

Бавария

 11
И К Ж
Ко Итакура

Ко Итакура

Боруссия М

 22 2 1
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 30 1 3
Николас Хефлер

Николас Хефлер

Фрайбург

 32 1 9
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