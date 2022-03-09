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Сегодня, 16:52

Хави о Холанне: «Я не знаю игрока, который сказал «Барселоне» нет»

Хави оценил шансы «Барселоны» приобрести нападающего «Боруссии» Холанна
Карен Саркисян
Корреспондент

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил шансы каталонского клуба приобрести нападающего «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Я не знаю игрока, который сказал «Барселоне» нет, — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в Twitter. — Если есть возможность пообщаться с игроком, нужно рассказать ему о том, что есть в «Барселоны», как команда играет, как она тренируется. Нужно дать ему понять, что здесь самый лучший клуб и замечательный город».

В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах. Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Холанна в 150 миллионов евро.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1501541152490942464
Хави Эрнандес (Хави)
Эрлин Холанн
Футбол
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
2
1
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 25 19 2 4 76-27 59
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 64-37 50
3
 Байер 25 13 6 6 64-40 45
4
 РБ Лейпциг 25 12 5 8 51-29 41
5
 Фрайбург 25 11 8 6 40-27 41
6
 Хоффенхайм 25 13 4 8 48-36 43
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Айнтрахт Ф 25 9 7 9 37-37 34
9
 Унион Б 25 10 7 8 32-33 37
10
 Кельн 25 9 9 7 36-39 36
11
 Бохум 25 9 5 11 27-35 32
12
 Вольфсбург 25 9 4 12 27-37 31
13
 Арминия 25 5 10 10 22-33 25
14
 Аугсбург 25 6 8 11 27-41 26
15
 Штутгарт 25 5 7 13 31-47 22
16
 Боруссия М 25 7 6 12 34-51 27
17
 Герта 25 6 5 14 26-58 23
18
 Гр. Фюрт 25 3 5 17 23-64 14
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
4.03 22:30
Арминия – Аугсбург
 0 : 1
5.03 17:30
Бавария – Байер
 1 : 1
5.03 17:30
Бохум – Гр. Фюрт
 2 : 1
5.03 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 1 : 0
5.03 17:30
Герта – Айнтрахт Ф
 1 : 4
5.03 17:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 1 : 1
5.03 20:30
Штутгарт – Боруссия М
 3 : 2
6.03 19:30
Кельн – Хоффенхайм
 0 : 1
16.03 20:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
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ЖК
Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 20
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

 8
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 21 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
Вальдемар Антон

Вальдемар Антон

Штутгарт

 21 1 5
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