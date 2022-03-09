Хави о Холанне: «Я не знаю игрока, который сказал «Барселоне» нет»

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил шансы каталонского клуба приобрести нападающего «Боруссии» Эрлина Холанна.

«Я не знаю игрока, который сказал «Барселоне» нет, — приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в Twitter. — Если есть возможность пообщаться с игроком, нужно рассказать ему о том, что есть в «Барселоны», как команда играет, как она тренируется. Нужно дать ему понять, что здесь самый лучший клуб и замечательный город».

В нынешнем сезоне 21-летний норвежец забил 23 мяча и отдал шесть результативных передач в 20 матчах. Контракт нападающего с дортмундским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Холанна в 150 миллионов евро.