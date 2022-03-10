Защитник Мазрауи может продолжить карьеру в «Баварии»

«Бавария» ищет игрока на позицию правого защитника. Клуб рассматривает варианты покупки игрока «Аякса» Нуссаира Мазрауи, пишет Goal со ссылкой на SportBild.

Ранее сообщалось об интересе «Барселоны», «Милана» и «Боруссии» к защитнику. Катлонцы, по данным СМИ, уже начали переговоры.

В сезоне-2021/22 Мазрауи провел 28 матчей за «Аякс», на его счету 5 голов и 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 20 миллионов евро.